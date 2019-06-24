24.06.2019 11:56
Haberler » Güncel » Haber

Erdemli Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor

Erdemli Belediyesi

Erdemli Belediyesi, Yağda Mahallesi Merkez Ulu Cami ve Kur'an Kursu bahçesine kamelya yerleştirdi ve çevre düzenlemesini yaptı.

Erdemli Belediyesi , Yağda Mahallesi Merkez Ulu Cami ve Kur'an Kursu bahçesine kamelya yerleştirdi ve çevre düzenlemesini yaptı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelen talepler doğrultusunda sağlık kuruluşlarına, okullara ve camilere yönelik hizmetler sürüyor. Bu kapsamda Yağda Mahallesi Merkez Ulu Cami ve Kur'an Kursu bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşın kamelya isteğini de geri çevirmedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , manevi değerlere sahip çıkmanın oldukça önemli olduğunun altını çizerken, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını söyledi. Zaman zaman ilçenin talepte bulunan okullarına, sağlık kurumları ve camilerine hizmet götürdüklerini belirten Tollu, Erdemli'nin her noktasında çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Merkez , Erdemli Belediyesi , Erdemli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:06 Çerkes sürgünü, "Yeniden Doğuş" gösterisiyle anıldı
13:06 Mersin'de sosyal çalışma programı başvuruları başlıyor
13:06 Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
13:06 Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı
13:05 Ankaralı İncifer'e, Derecik'te 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü
13:05 Kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor
13:04 Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor