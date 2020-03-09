Erdemli Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor
Erdemli Belediyesince, ilçedeki eğitim kurumlarına verilen desteğin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
09.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:30
Erdemli Belediyesince, ilçedeki eğitim kurumlarına verilen desteğin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarına verilen destek kapsamında, ilçenin kırsal kesiminde yer alan Hacıhalilarpaç İlkokulu'nda boya-badana ve tadilat çalışması yapıldı. Okullara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin her zaman desteklenmesi, geliştirilmesi için bu çalışmaları yerine getirdiklerini belirterek, eğitim ortamının rahat olması adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Tollu, "Biz görevde olduğumuz süre içinde okullara yönelik hizmetlerimiz aynı çizgi üzerinde devam edecek" dedi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Tollu, "Çocuklarımız için karne hediyesi, kar şenlikleri, uçurtma şenlikleri, çocuk sokağı, trafik eğitim parkurları, çeşitli dallarda sportif faaliyet gösteren kurslarımız ile minik yüreklere dokunuyor, onların sevinçlerine ortak oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarına verilen destek kapsamında, ilçenin kırsal kesiminde yer alan Hacıhalilarpaç İlkokulu'nda boya-badana ve tadilat çalışması yapıldı. Okullara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin her zaman desteklenmesi, geliştirilmesi için bu çalışmaları yerine getirdiklerini belirterek, eğitim ortamının rahat olması adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Tollu, "Biz görevde olduğumuz süre içinde okullara yönelik hizmetlerimiz aynı çizgi üzerinde devam edecek" dedi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Tollu, "Çocuklarımız için karne hediyesi, kar şenlikleri, uçurtma şenlikleri, çocuk sokağı, trafik eğitim parkurları, çeşitli dallarda sportif faaliyet gösteren kurslarımız ile minik yüreklere dokunuyor, onların sevinçlerine ortak oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erdemli Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor
Etiketler : Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı