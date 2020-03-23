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Erdemli Belediyesi nöbetçi personel uygulamasına geçiyor

Erdemli Belediyesi, korona virüs önlemlerine dezenfeksiyon işlemleri, denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri ile devam ederken, belediye olarak kurum içinde de tedbirlerini uygulamaya koydu.

23.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:55
Erdemli Belediyesi nöbetçi personel uygulamasına geçiyor
Erdemli Belediyesi, korona virüs önlemlerine dezenfeksiyon işlemleri, denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri ile devam ederken, belediye olarak kurum içinde de tedbirlerini uygulamaya koydu.

Cumhurbaşkanlığının yayınladığı idari izin genelgesine uygun olarak her birimde iş akışı ve hizmeti sekteye uğratmayacak şekilde, en az bir tane personel bulunması ve diğer personellerin idari izine ayrılması ya da uzaktan interaktif erişim yoluyla çalışmalarına devam etmeleri şeklinde uygulama hayata geçirildi. Bu uygulama kapsamında belediyede personel sayısı asgari düzeye çekilerek sosyal izolasyon kurallarının uygulanmasına geçilmiş oldu. Belediyede hem hizmet akışı sekteye uğramıyor, resmi evrakların ikamesi sağlanıyor ve personeller de korona virüsün yayılmasına önlem amaçlı evlerinde kalıyor.

Belediyeye girişlerde ateş ölçümü ve dezenfektan zorunluluğu

Erdemli Belediyesi'nde alınmış olan kurum içi tedbirler kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Normal seviyede vücut ısısı değerlerine sahip vatandaşlar için işleme devam edilirken, ateş derecesi yüksek vatandaşlar hastaneye yönlendiriliyor. Tedavi olunduğuna dair belge ile gelerek vücut ısısı normal seviyeye ulaşmış olması koşuluyla işlemlerine belediye içerisinde devam ediliyor. Vatandaşlara belediyeye giriş yaparken de dezenfektan kullandırılıyor.

Ayrıca belediye binası girişinde zemin kat danışmada oluşturulan ek birimde, her gün nöbetçi bir amir eşliğinde görevli personel vatandaşları karşılıyor. Oluşturulan ön büro; işlem için gelen vatandaşların işlemlerini soruyor, yapılacak işlemlerin vatandaşın belediye binasına girmeden gerçekleştirilmesi için uğraşılıyor. Tek bir işlem için gelen birden fazla kişi içeri alınmıyor, sadece talebe muhatap kişinin belediye binasına girişi sağlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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