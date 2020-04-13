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Erdemli Belediyesi online hizmet ağını genişletti

Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısının moral ve motivasyonunu arttıran online hizmet ağını genişletti.

13.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:53
Erdemli Belediyesi online hizmet ağını genişletti
Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısının moral ve motivasyonunu arttıran online hizmet ağını genişletti.

Erdemli Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılmasını önlemek adına evlerinden çıkamayan Erdemlililerin kaliteli zaman geçirmesi için düzenlediği etkinliklerle hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık oluşturan çalışmalarıyla da dikkat çeken Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yeni tip korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında online hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, 'kitaplar ne anlatıyor' adlı projeye imza attı.

Proje kapsamında aileleri kişisel, iletişimsel ve gelişim alanında desteklemek için katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje hakkında bilgiler aktaran uzmanlar, "Çeşitli kitapları ele alacağımız projemizin ilk kitabı olan 'Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı', kişisel gelişim türünde olup, içerik bakımından hayatınızı olumlu yönde etkileyecek güzel ipuçları sunuyor. Yazarın sunmuş olduğu kitapta 'yedi alışkanlık olarak proaktif ol, sonunu düşünerek işe başla, önemli işlere öncelik ver, kazan-kazan şeklinde düşün, önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya ve sinerjini oluştur' bölümleri yer almaktadır" mesajını paylaştı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların evlerinde sağlıklı kalması kadar kaliteli zaman geçirmesine de büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bir yandan vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için mücadele ederken, diğer taraftan evlerinden kaliteli ve rahat vakit geçirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 'Evde kal' çağrısını yineleyen Tollu, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evde kalan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, belediyenin online hizmetlerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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