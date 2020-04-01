Erdemli Belediyesinden pazarlarda koronavirüs denetimi
Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı semt pazarlarında denetim yaptı.
01.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:28
Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı semt pazarlarında denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler denetim ve kontrollerde, pazar alışverişi yapan vatandaşlara uyulması gereken hijyen, temizlik kuralları ve sosyal mesafeye ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler denetim ve kontrollerde, pazar alışverişi yapan vatandaşlara uyulması gereken hijyen, temizlik kuralları ve sosyal mesafeye ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Erdemli Belediyesi, Erdemli, Zabıta, Güncel