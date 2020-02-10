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Erdemli'de ağaçlar ve yollar buz tuttu

MERSİN'de, yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken, bazı ağaçlar ve yollar buz tuttu.

10.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:40Erdemli'de ağaçlar ve yollar buz tuttu

MERSİN'de, yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken, bazı ağaçlar ve yollar buz tuttu.

'de iki gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, bazı yerlerde don olayının yaşanmasına neden oldu. Bazı bölgelerde ise buzlanma meydana geldi. İlçeye bağlı Tozlu Mahallesi'nde bazı ağaçların buz tutması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar, ağaçlardaki buzlarla oyun oynarken, buzlu yollarda da kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

İlçede soğuk havanın iki gün daha devam edeceği belirtildi.



Erdemli, Güncel

Kaynak: DHA

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