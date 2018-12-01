Erdemli'de "Ahde Vefa" Etkinliği

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:00



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:00

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü, kurumda daha önce yöneticilik ve eğitimcilik yapmış olanlar için "Ahde Vefa" ismiyle etkinlik düzenledi.Kurum müdürü Ahmet Ateş, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tesislerinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.Kurumda daha önce görev yapanlara vefa borçlarını ödemek için toplandıklarını söyleyen Ateş, katılımcılara teşekkür etti.Etkinliğe, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünde görev yapmış müdürler, yöneticiler ve eğitimciler ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç katıldı.