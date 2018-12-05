Erdemli'de Araç Yangını

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07

Mersin'in Erdemli ilçesinde alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Arif Aydın Yalman'ın kullandığı ticari araç İlçe Emniyet Müdürlüğünün karşısında yanmaya başladı.Alevlerin yükseldiği araçtan kendisini atan sürücü, çevredekilerden yardım istedi.Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.Yalman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta olan bir yakınını Adana'ya götürmek için yola çıktığını belirterek, araçtaki yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen yangına engel olamadığını söyledi.