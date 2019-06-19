19.06.2019 12:37
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Erdemli'de asfalt çalışmaları sürüyor

Erdemli

Erdemli Belediyesi, mahallelerdeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi, mahallelerdeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi, 2014 yılında yürürlüğe giren Büşükşehir Yasası ile mahalle sayısındaki ve nüfusundaki artışa rağmen ilçedeki yolların yapım, onarım ve bakım faaliyetlerini ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin birçok noktasında çalışma yürüten ekipler, Kösereli ve Arslanlı mahallelerinde hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, modern bir kent inşa etmek adına her alanda hizmet ürettiklerini, bunu yaparken asli vazife bildikleri yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüklerini söyledi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel

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