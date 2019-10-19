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Erdemli'de aynı virajda 2 tır kazası: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

19.10.2019 14:09Erdemli'de aynı virajda 2 tır kazası: 1 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Bir gün önce de aynı noktada bir başka tırın kaza yaptığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli-Ayrancı karayolu üzerinde Çet Tepesi mevkisinde meydana geldi. İlçeye bağlı yaylalardan domates yükleyerek sebze haline götürdüğü öğrenilen A.D. yönetimindeki 34 HH 2917 plakalı tır, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Öte yandan, bir gün önce de aynı virajda A.K. yönetimindeki 33 VPD 03 plakalı tırın kaza yaptığı ve sürücünün yaralandığı öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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