Erdemli'de bal sağımı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne(TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü, 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda bal sağımı yaptı.

Turizm, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir ilçe olan Erdemli, arıcılık ve bal üretimi konusunda da adından söz ettiriyor. Yüksek rakımlı bölgelere kurulan kovanlardaki arıların tamamen doğal olarak ürettiği altın sarısı bal, özel aparatlar ile petekten ayrılarak, süzülüyor ve kavanozlara konularak sofralardaki yerini alıyor. Alata Müdürlüğü de uygulanan Ar-Ge ile hem bal üretiyor hem de daha kaliteli ürünün elde edilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Musa Bozuldu Yaylası'nda 2 yıl boyunca farklı malzemelerden yapılan kovan türlerinin, arılar ve bal üzerindeki etkisi araştırıldı. Çalışma sonunda rapor hazırlanırken, söz konusu bölgede bal sağımı gerçekleştirildi.

Çalışma sonucunda önemli verilen elde edildiğini söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Hamza Başaran, "Bal veriminde kovanlardaki plastik, strafor ve ahşabın etkilerinin yanı sıra kovan tabanının havalandırmasının önemi ortaya çıktı. Kovanların tabanı havalandırmalı. Kovanlarda her iki yılda da diğer kovanlara nazaran yüzde 15-20 civarında daha fazla bal verimi elde edilmiştir. Arıcılarımıza kovanlardaki havalandırmalarının artırılmasını öneriyoruz. Üretim ve denemeler esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve arıcılarla paylaşmaktayız. Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda bakanlığın talimatları doğrultusunda arı yetiştiricilerine eğitimler verdik. Bu eğitim de kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli. Erdemli'de bal hasadı başlamış durumda. Ağustos ayının sonlarına doğru devam etmektedir" dedi.

Musa Bozuldu Yaylası'nda, kır balı üretimi yapmak amacıyla yaklaşık 20 yıldır çıktıklarını aktaran Başaran, "Bu bölge, kır çiçeği çeşitliliği bakımından çok zengin. Özellikle tüketiciler 2 bin 300 rakım ve üstü bölgelerde üretilen balları tercih etmekte. Biz de hem arıcılık faaliyetimizi hem de üretimimizi bu bölgede gerçekleştiriyoruz. Arıcılarımız ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında da yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj. Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur" diye konuştu.

'ARILARI İHMAL ETMEYİN'

Arıcılara önemli uyarılarda da bulunan Başaran, "Genelde arıcılarımız bal sağımını gerçekleştirdikten sonra arılıktan ayrılmakta ve uzun bir süre arı yanına gelmemekteler. Son yıllarda popülasyon kaybı ve hızlı bir şekilde kovan tükenmesi olarak bilinen Nosema Serana hastalıklarının etkileri bu dönemle yapılacak mücadele ile atlatılacaktır. Bu nedenle hem Varroa zararlısına (bit) hem de Nosema Serana hastalıklarına karşı sağımdan sonra mücadele edilmelidir" ifadesini kullandı.



- Erdemlimersin