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Erdemli'de bazı mahallerde su kesintisi uygulanacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nce, Erdemli ilçesine bağlı bazı mahallelerde, yağmursuyu inşaatı hat döşemesi nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanacak.

29.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:06Erdemli'de bazı mahallerde su kesintisi uygulanacak
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nce, ilçesine bağlı bazı mahallelerde, yağmursuyu inşaatı hat döşemesi nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanacak.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sanayi Sitesi ile muhtelif cadde ve sokaklarda yağmursuyu hattı yapım işi kapsamında, Koyuncu Mahallesi Kalleler Caddesi mevkinde betonarme yağmursuyu boru döşemesi yapılacağından dolayı 3 Aralık Salı günü 08: 00-12: 00 saatleri arasında Akdeniz, Merkez, Yarenler, Koyuncu, Kargıcak, Barboros, Adnan Menderes, Alata, Fatih, Tabiye ve Yüksek mahallerine su verilmeyecek. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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