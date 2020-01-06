Haberler » Güncel » Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi - Haber

Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nin yarın tatil olduğu açıklandı.

06.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:41 Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi
'in ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nin yarın tatil olduğu açıklandı.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların yarın da etkisini arttırarak devam edeceğinin bildirilmesi üzerine ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nde yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. - MERSİN

Meslek Lisesi, Erdemli, Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:10   ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak,... - Haber
00:10   İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Haber
00:07   Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:06   Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:02   BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
7.01.2020 00:18:03