Haberler » Güncel » Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor - Haber

Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi ilçedeki beton yol çalışmaları kapsamında, Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışması yaptı.

18.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:13Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor
Belediyesi ilçedeki beton yol çalışmaları kapsamında, Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışması yaptı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki beton asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçede bu anlamda kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekiplerimiz Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin her tarafını kaliteli ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için şehrimize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip, çağdaş yöntemlerle çözüyoruz" dedi.

Erdemli'de asfalt konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarının altını çizen Tollu, "Yollarımızın kalitesini en mükemmele ulaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yapılan hizmetleri daha da yukarılara çıkarmak için ilçemizin her yerine karış karış hizmet götürüyoruz. Nerede bir insan var oraya ulaşıyoruz. Erdemli bu hizmetler neticesinde hak ettiği noktaya en kısa zamanda gelecektir" diye konuştu. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16 Muş'ta "Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı" - Haber
16:16 Uşak Üniversitesinde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği - Haber
16:16 Yabancı Film Yapım Desteği İçin İlk Randevu Rusya İle… - Haber
16:16 İzmir'de kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Haber
16:16 Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:17:28