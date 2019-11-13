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Erdemli'de bin fidan dikimi yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Erdemli'yi Yeşillendiriyoruz Projesi" kapsamında bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

13.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:00
'in ilçesinde "Erdemli'yi Yeşillendiriyoruz Projesi" kapsamında bin fidan dikimi gerçekleştirildi.
Erdemli Belediyesi ve TEMA Vakfı Erdemli Temsilciliği tarafından hazırlanan proje kapsamında bir araya gelen ilçe protokolü, vatandaşlarla öğrenciler Alata Mahallesi'nde fidan dikti.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, etkinlikte yaptığı konuşmada, daha yeşil ve yaşanılabilir bir ilçe için çalıştıklarını söyledi.
İlçenin güzel bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Tollu, "İlçemizde tüm boş alanlara fidan dikip yeşillendirme gayreti içindeyiz. Hedefimiz Erdemli'yi her zaman yeşil tutmaktır." diye konuştu.
TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilcisi Murat Başer de bu projede amaçlarının genç nesile çevre bilinci oluşturmak olduğunu kaydetti.
Fidan dikimi yapan Yağmur Erer de bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Erdemli'de bin fidan dikimi yapıldı

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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