Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı ile sağanak, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.

28.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:37
Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı ile sağanak, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde sağanak ve dolu nedeniyle filizlenme dönemindeki limon ağaçları ile narenciye ürünleri; çiçek dönemindeki şeftali, erik ve kayısı ağaçları zarar gördü.

Mahallede üreticilik yapan Hüseyin Gül, "20 dakika kadar dolu yağışı oldu. Limon bahçelerimize açılma ve çiçeklenme döneminde zarar verdi. Yine çiçeklenmekte olan şeftali ağaçlarımıza, erik ağaçlarımız, olgunlaşmakta olan yenidünya bahçelerimize büyük zarar verdi" dedi.

İlçenin yüksek kesimlerde sağanak devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Erdemli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Yozgat'ta giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü - Haber 18:58: Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı - Haber 18:57: Sakarya'da otobüs terminali kapatıldı - Haber 18:56: Tunceli'de, kamu görevlilerinin kent dışına çıkışları yasaklandı - Haber 18:56: Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin