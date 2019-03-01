Erdemli'de Fen Lisesine Robotik Kodlama Sınıfı

Erdemli Borsa İstanbul
Fen Lisesinde Z- Kütüphane, robotik kodlama laboratuvarı ile müzik atölyesinin açılışı yapıldı.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, açılışta yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın geleceğe olan bir yatırım olduğunu ve bunun için eğitim kurumlarının çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Okul Müdürü Hasan Sungur
da üniversiteye öğrenci yerleştirme konusunda başarılı olduklarını belirtti.
Fiziki eksikliklerin de tamamlanmasıyla daha da başarılı olacaklarını ifade eden Sungur, "Bu yıl bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında hazırlamış olduğu bir Z-Kütüphane, çoğunluğunu kendi kaynaklarımızla hazırladığımız bir robotik kodlama atölyesi bir de hayırseverlerin katkılarıyla müzik sınıfını açtık. Okulumuz daha zengin bir niteliğe kavuştu." diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA