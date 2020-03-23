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Erdemli'de fırın ve bakkallarda ambalajlı ekmek denetimi

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan fırınlara, bakkallara, satış noktalarına virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi.

23.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:46
Erdemli'de fırın ve bakkallarda ambalajlı ekmek denetimi
Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan fırınlara, bakkallara, satış noktalarına virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri bu kapsamda, fırınlarda ve bakkallarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve koronavirüs salgınına karşı bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını da açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalarının hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini söyledi. 200 kişilik özel ekiple korona virüse karşı teyakkuz halinde olduklarını kaydeden Tollu, "Erdemli Belediyesi en başından beri bu virüse karşı tedbirlerini suratle almış ve hayata geçirerek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Sizlerden bize gelen onlarca, yüzlerce, binlerce çağrıya cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bir vatandaşımızın dahi bu virüsü kapmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; fırınlar ve bakkallarda gerçekleşen denetimler sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Amacımız, ilçemizde topyekun önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız" dedi.

Erdemli'de gerçekleşen denetimler konusunda da konuşan Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşın sağlığının riske atılamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı. Tollu, "Erdemli, devletine bağlı, vatanını, milletini, bayrağını seven insanların yaşadığı bir kenttir. Bizim devletimiz ne tedbir alırsa vatandaşımız ona harfiyen uyar. Ne güvenlik güçlerimize ne de devletin yetkili organlarına kesinlikle sıkıntı çıkarmazlar. Bu manada kamuoyuna yansımış tek vaka bulamazsınız. Hep birlikte bu virüs belasından kurtulacağız" diye konuştu. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Erdemli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Erdemli, Zabıta, Güncel

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