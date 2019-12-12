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Erdemli'de futbol okuluna ilgi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan futbol okulu büyük ilgi gördü.

12.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:08Erdemli'de futbol okuluna ilgi
'in ilçesinde Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından açılan futbol okulu büyük ilgi gördü. İlgi üzerine 3 mahallede daha futbol okulu açılmasıyla katılımcı öğrenci sayısı 150'ye ulaştı.

Açılan futbol okuluyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, ilçe merkezinde açılan futbol okulunu, ilgi ve talep üzerine 3 antrenörle birlikte Kocahasanlı, Arpaçbahşiş ve Tömük Mahallelerinde de açtıklarını belirtti.

İlçe merkezindeki faaliyetlere devam eden 80 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Kılıç, "Mahallelerimizdeki futbol okullarımızla birlikte bu rakam 150'ye ulaştı. Bu da oldukça memnuniyet verici. Burada amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmektir. Böylelikle kötü alışkanlıklardan da uzak tutmaktır" dedi.

Görevli antrenörlerden Oktay Mavi ise, "Burada biz 25-30 yıllık birikimimizi çocuklarımıza aktarıyoruz. Onların kendilerine güven duymalarına yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız oldukça yetenekli ve bu yetenekleri doğrultusunda onları yönlendirerek başarılı olmalarına yardımcı olacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Adem Kılıç, Erdemli, Mersin, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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