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Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren sağanak nedeniyle sular altında kalan seralar onarılıyor, yağmur suları da tahliye ediliyor.

01.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:57 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

MERSİN'in ilçesinde, 3 gündür süren sağanak nedeniyle sular altında kalan seralar onarılıyor, yağmur suları da tahliye ediliyor.

'i etkisi altına alan kuvvetli sağanak, tarım arazilerinin yanı sıra seraları da sel suları altında bıraktı. Binlerce dönüm muz serası ile narenciye bahçesinin zarar gördüğü yağmurda bazı bölgeler göle döndü. Yağışların kesilmesinin ardından çiftçiler, suların çekilmesi için tahliye işlemine başladı. Koyuncu Mahallesi'nde narenciye bahçesi ve muz serası yağmur nedeniyle zarar gören Ahmet Şahin, "Birkaç gündür yağan şiddetli yağış nedeniyle narenciye bahçelerimiz ve seralarımız yağıştan etkilendi. Yağmur suyu nedeniyle seramızın kenar naylonları yırtıldı. Şu sanda tadilata başladık. Narenciye bahçemizde de oluşan su birikintilerinin tahliyesini yaptık. İnşallah ürünlerimize fazla bir zarar vermemiştir" dedi.



Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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