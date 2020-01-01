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Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle sular saltında kalan seralar onarılıyır, yağmur suyu ise tahliye ediliyor.

01.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:23
'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle sular saltında kalan seralar onarılıyır, yağmur suyu ise tahliye ediliyor.
'i etkisi altına alan kuvvetli sağanak tarım arazilerinin yanı sıra seraları da sel suları altında bıraktı. Binlerce dönüm muz serası ile narenciye bahçesinin zarar gördüğü yağmurda bazı bölgeler göle döndü. Yağışların kesilmesinin ardından çiftçiler, suların çekilmesi için tahliye işlemine başladı. Koyuncu mahallesinde narenciye bahçesi ve muz serası yağmur nedeniyle zarar gören Ahmet Şahin, "Birkaç gündür yağan şiddetli yağış nedeniyle narenciye bahçelerimiz ve seralarımız yağıştan etkilendi. Yağmur suyu nedeniyle seramızın kenar naylonları yırtıldı. Şuanda tadilata başladık. Narenciye bahçemizde de oluşan su birikintilerinin tahliyesini yaptık. İnşallah ürünlerimize fazla bir zarar vermemiştir" dedi.
Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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