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Erdemli'de havuz başında nikah uygulaması

Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle nikahları belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında kıyılacağını duyurdu.

01.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:17
Erdemli'de havuz başında nikah uygulaması
Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle nikahları belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında kıyılacağını duyurdu.

Korona virüs salgınına karşı düğünler iptal ya da ertelenirken, ilçede önlem ve tedbir çalışmalarını hayata geçiren Erdemli Belediyesi, nikahlar için de farklı düzenlemelere gitti. Virüs salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kapalı alanlarda nikah töreninin risk taşıdığını, insanların akrabaları ve arkadaşları ile kalabalık bir şekilde kapalı alan içerisinde sosyal mesafe kurallarına riayet edemeyeceğini, nikahlar için bu sebeple farklı düzenlemelere gittiklerini söyledi. Tollu, vatandaşların nikah işlemleri için başvurularının alındığının altını çizerek, nikahların belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında kıyılacağına diye getirdi. Salgın nedeniyle çok sıkı hijyen tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tollu, nikahı kıyılacak çiftlere belediye hizmet binası girişinde dezenfektan kullandırdıklarını, dış mekanda da gerekli tüm hijyenik önlemleri alarak eldiven ve maske taktırdıklarını ifade etti. Nikahların tedbirler alınarak kıyıldığına dikkat çeken Tollu, "Vatandaşlarımızın nikah işlemleri için başvurularını almaya devam ediyoruz. İnsanlar mutlu gününde aile ve arkadaşlarıyla ya da eş, dostla beraber olmak istiyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mümkün görünmüyor. Bu manada yeni bir uygulamaya geçtik. Belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında tüm tedbirlerimizi alıp görsel olarak da zenginleştirdiğimiz alanda nikahlarını kıyıyoruz. Nihayetinde evlilik kutsal bir kurum. Sosyal izolasyonu koruduğumuz nikah merasiminde aile cüzdanını da hijyenik mendille dezenfekte edip takdim ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyor ve mutluluklarına da ortak oluyoruz. Yeni evli çiftlerimize sağlıklı ve sevgi dolu geçirecekleri güzel günler, mutluluklar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Salgına karşı alınan tedbir ve yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Tollu, ilçede önlemleri artırdıklarını dile getirdi. Belediye olarak bütün gayretleri ile vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını belirten Tollu, tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğine ifade ederek, "Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Unutmayalım ki evde hayat var" diye konuştu. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mükerrem Tollu, Güncel
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