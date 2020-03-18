Erdemli'de Kadın Danışma Merkezi hizmetlerine "online" devam edecek

Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hizmetlerini "online" olarak sürdürecek.Merkez psikologlarından Sevim Sarı, yaptığı açıklamada, merkez olarak kadınlara desteklerini sürdüreceklerini söyledi.Çalışmalarını internet ortamında yapacaklarını ifade eden Sarı, "Psikolojik sıkıntılar yaşayan kadınlarımıza destek olabilmek için online terapi sürecini başlattık. Kadınların bu süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA