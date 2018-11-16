Erdemli'de "Kıyılardan Dağlara Kültür Yolları Projesi"

Erdemli
ilçesinin tanıtımını yapan "Kıyılardan Dağlara, Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi" tanıtıldı. Mersin Üniversitesi
(MÜE), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Mersin Müzesi işbirliğinde hazırlanan ve Çukurova
Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından desteklenen proje, tanıtıldı.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ETSO) toplantıda, Mersin'in denize yakınlığı iklimin ılıman olması nedeniyle tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını, çok zengin bir kültürel mirasa sahip bir kent olduğunu söyledi.
Hazırlanan projenin zengin mirasın gün yüzüne çıkartılması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kula, bu projeyle mevcut olan turizminde 3,5 ay gibi sezondan 12 aya yayılması adına önemli bir çalışma olduğunu bildirdi.
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı da projeyle ilgili teknik bilgi verdi.
Yaklaşık 18 ay sürecek olan projenin 250 bin lira bütçeli olduğunu ve projenin ÇKA tarafından kabul gördüğünü hatırlatan Naycı, "Hedefimiz Erdemli bölgesinde Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları temalı yerel destinasyonların oluşturularak, bölgedeki kültür, doğa ve yayla turizmi gibi alternatiflerin çeşitlendirilmesini sağlamak." diye konuştu.
ETSO Başkanı Orhan Sarı da kültürel varlıkların gün yüzüne çıkartılarak, kamuoyuna açılmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.
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