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Erdemli'de korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Erdemli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılma riskini en aza indirmek için ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

16.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:00
Erdemli'de korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Erdemli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılma riskini en aza indirmek için ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgınına karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ilçedeki kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktada ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiren belediye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocahasanlı Sanayi Sitesi, Ziraat Odası ve optikçilerde periyodik olarak ve halkın yoğun kullandığı yerler öncelikli olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, hastalıkla mücadelede en önemli etkinin evde kalmak olduğunu belirterek, alınan kararlara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

"Bu süreci elbirliği ile atlatacağız"

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak sürdüğü bilgisini veren Tollu, "Hemşehrilerimiz sağlıklarını tehlikeye atmamaları için uyarıları dikkate almalı ve gerekmediği sürece evlerinden dışarıya çıkmamalıdır" dedi. "Toplum sağlığı her zaman önceliğimizdir" diyen Tollu, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanları ve belediye personeline teşekkür ederek, "İnşallah bu zorlu süreci millet ve devlet olarak el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdemli Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Kocahasanlı, Güncel
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