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Erdemli'de koronavirüse karşı tedbirler

Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

17.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:22
Erdemli'de koronavirüse karşı tedbirler
Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çocuk oyun grupları ve spor sahalarının bulunduğu parklar ile cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bu alanlarda hijyen koşullar oluşturuyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu tür çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Erdemli, Güncel

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