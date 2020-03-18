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Erdemli'de minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından korona virüs önlemleri kapsamında yolcu minibüsleri, taksiler ve servis araçları dezenfekte edildi.

18.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:13
Erdemli'de minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi
Mersin 'in Erdemli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından korona virüs önlemleri kapsamında yolcu minibüsleri, taksiler ve servis araçları dezenfekte edildi.

Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler, "Korona virüsü ile odamız ve üyelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Araçlarımızı dezenfekte yaptırıyoruz. Yolcularımızın güvenliği açısından, çalışanlarımızın güvenliği açısından bir vatandaşlık görevi olarak bu temizliği yapmak zorundayız" dedi.

Güler, "Odamızda yaklaşık 991 kişi kayıtlı olup, 700 civarında minibüs, servis araçlarımız, taksilerimiz dahil olmak üzere bütün araçlarımızın hijyen açısından, herhangi bir endişeye mahal vermemek açısından sağlık için dezenfekte çalışmasını yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Şoförlerden Rüstem Koç ise yolcular açısından tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Vatandaşların sağlığı açısından çok önemli bir çalışma. Yolcularımız sağlıklı ve iyi bir şekilde güvenle yolculuklarını yapabilecekler" şeklinde konuştu.

Diğer şoförler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Orhan Güler, Erdemli, Mersin, Güncel

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