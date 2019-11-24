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Erdemli'de Öğretmenler Günü kutlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:16Erdemli'de Öğretmenler Günü kutlandı
'in ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak ilçe sahilindeki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından da program 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük yaptı. Açıkyörük, "Bu kutsal mesleği elbetteki bir programla hatırlamak, onun önemini anlamak açısından yeterli olmayacaktır. Ancak birlik ve beraberlik sağlamak, sorunlarımızı konuşmak ve çözüm yolları aramak, en önemlisi de öğretmenlik gibi kutsal bir meslek hakkında toplumun bilinçli ve duyarlı bir hale gelmesini sağlamak önem arzetmektedir. Onun için her 24 Kasım biz öğretmenler için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Program okunan şiirler ve skeçlerle devam etti. Mesleğe yeni adım atan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Emekliye ayrılan öğretmenlere de Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından plaket verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere hediyeleri takdim edildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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