Erdemli'de "Peygamberimiz ve Gençlik" Programı

Erdemli
Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program düzenlendi. Mersin
İl Müftüsü Şaban Kondi, Erdemli Belediyesi
Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, gençlikte yapılan ibadetlerin yaşlılıkta yapılan ibadetlerden daha hayırlı olduğunu söyledi.
İlk Müslümanlar'ın büyük bir bölümünün gençlerden oluştuğunu hatırlatan Kondi, "Peygamberimizin gençlerden oluşan Müslüman sahabelerle kurduğu iletişimde en büyük çabası inançlı ve ahlaklı bir gençlik oluşturabilmekti. Maalesef günümüz gençliği popüler kültürün ve hızlı değişimlerin etkisi altında birçok sorunla karşılaşıyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize rehberlik etmek, anne-babaların, bizlerin ve din görevlilerimizin sorumluluğundadır. Gençlere karşı efendimizin tavrını örnek almamız gerekiyor." diye konuştu.
Programın sonunda hafızlıklarını tamamlayan 7 kız öğrenciye taçları giydirildi.
Erdemli Belediyesi,Mersin,Erdemli
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:47