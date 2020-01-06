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Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:54 Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor
'in ilçesinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojinin 'kırmızı kod' ile verdiği yağış uyarısı, ilçede bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Akdeniz sahillerinde fırtına şeklinde başlayan yağış sebebiyle tüm birimler teyakkuza geçirildi.

Yat Limanı istikametinden Mersin istikametindeki Erdemli Balıkçı Barınağına doğru ilerleyen bir tekne Kocahasanlı Mahallesi açıklarında fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı. Teknenin dalgaların arasında güçlükle ilerlemesi dikkat çekti.

Öte yandan, Limonlu Mahallesi'ndeki siteler bölgesinde belediye ekipleri olası su baskını yaşanabilecek noktalarda su tahliye kanallarında temizlik yaptı. Ekipler kapanan tahliye kanallarının önünü açtı.

Limonlu ve Kumkuyu sahil şeridinde MESKİ'ye ait kepçeler muhtemel su baskını riski bulunan noktalarda su tahliye kanallarının önünü açıyor. Daha önce su baskını yaşanan siteler bölgesinde ise ekipler hazır bekletiliyor.

İlçede yer yer orta kuvvetle yağış sürüyor. - MERSİN

Erdemli, Kumkuyu, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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