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Erdemli'de sağlık çalışanlarına çiçekli destek

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronavirüs nedeniyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve destek için çiçek dağıtıldı.

23.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:12
Erdemli'de sağlık çalışanlarına çiçekli destek

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronavirüs nedeniyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve destek için çiçek dağıtıldı.

Erdemli Kaymakamlığı Mikro Kredi Bürosu çalışanları Rümeysa Sezer ve Münevver Sayyol, koronavirüs salgını nedeniyle çok yoğun çalışan sağlık personellerini ziyaret ederek çiçek verdi. Sağlık çalışanlarına destek olmak ve yanında olduklarını göstermek için bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Sezer, şunları söyledi:

"Bugün sağlık çalışanlarımızın yanında olmak için onlara destek olmak için onlara gül veriyoruz. Çünkü onlar bu işin en yakınında olanlar. Onlar bizlerin sağlığı için çok büyük çaba gösteriyorlar. Umarım bu süreci hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Buradan bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Erdemli, Güncel

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