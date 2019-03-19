Erdemli'de Şehit ve Gaziler Ormanlığı'na Fidan Dikildi

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MERSİN (AA) – Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit ve Gaziler Ormanlığı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.Karahıdırlı Mahallesi Deliali mevkisindeki ormanlıktaki fidan dikimi öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Kaymakam Avni Kula, yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale'de ve vatan savunmasında şehit düşenler ile hayatlarını kaybeden gazilerin ruhlarının şad olması için bu fidanların dikileceğini söyledi.Geçen yıl oluşturulan Şehitler ve Gaziler Ormanlığı'na bu yıl da 500 sedir fidanı dikileceği belirten Kula, yeni fidanların şehit yakınları ve gaziler tarafından toprakla buluşturulacağını kaydetti.Her fidan dikiminde gaziler ile şehit yakınlarının yanında ikişer öğrencinin bulunmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Kula, fidan dikim etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.Bu arada, Erdemli Ziraat Odası etkinliğe katılanlara bayrak dağıtırken, Erdemli Belediyesi de konuklara çorba ikramında bulundu.Fidan dikim etkinliğine şehit yakınları, gaziler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.