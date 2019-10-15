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Erdemli'de "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite" projesi

Erdemli Belediyesi ile Mersin Üniversitesince düzenlenen "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite" projesi kapsamındaki eğitimler başladı.

15.10.2019 16:46Erdemli'de
Erdemli Belediyesi ile Mersin Üniversitesince düzenlenen "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite" projesi kapsamındaki eğitimler başladı.
Proje kapsamında belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent konseyi üyeleri ve otel yöneticileri ile doğa gezginlerine eğitim verildi.
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göknil Koçak ve öğretim görevlisi Mesut Uzman tarafından verilen eğitimde, bölgedeki turizm sezonunun 5 aydan 12 aya çıkartılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Erdemli Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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