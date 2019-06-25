25.06.2019 17:06
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Erdemli'de uyuşturucu operasyonları

Erdemli

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "ateş-buz" diye tabir edilen 1 kilo uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "ateş-buz" diye tabir edilen 1 kilo uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli merkezinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik bürosu ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Akdeniz Mahallesi sahil bandında takip edilen N.E. ve H.K.İ. adlı şahıslara ait araç içerisinde 'ateş-buz' diye de tabir edilen 1 kilo uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yanlarında eroin, esrar ve uyuşturucu haplarla ilçeye bağlı Alata Mahallesi'ndeki operasyonlarda yakalanan 7 kişi ile Koyuncu Mahallesi'nde yakalanan 4 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin , Erdemli , 3. Sayfa

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