Erdemli'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde 2 şüpheli, çok sayıda uyuşturucu hap ile birlikte gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, M.A. adlı şüpheli takibe alındı. Şüpheli, D-400 Karayolu Çamlık
mevkisinde uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada H.Ö. ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
M.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak, H.Ö. ise kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - MERSİN
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:32