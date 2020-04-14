Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdemli'de vatandaşlara psikolojik destek

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye, dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de etkili olan korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evden çıkamayan ve psikolojik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik 'online terapi' hizmeti vermeye devam ediyor.

14.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:50
Erdemli'de vatandaşlara psikolojik destek
Mersin 'in Erdemli ilçesinde belediye, dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de etkili olan korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evden çıkamayan ve psikolojik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik 'online terapi' hizmeti vermeye devam ediyor.

Belediye Kadın Danışma Merkezi'ne bağlı uzman psikologlar, korona virüsle mücadele kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrısının ardından sosyal izolasyon uygulayan Erdemlililerin kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla internet ve telefon üzerinden online terapilerine devam ediyor. Uzman psikologlar, evden çıkamayan 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla iletişime geçiyor ve internet üzerinden ve telefonla online psikolojik destek ve virüs günlerini sorunsuz atlatmaları konusunda ipuçları vererek, moral desteği sağlıyor. Korona virüs salgınının vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik hizmet veren ekip, bireylerin ve ailelerin yaşanan süreci daha iyi yönetebilmeleri, stres durumlarını düşürmek için online danışma hizmeti sağlarken, verilen psikolojik destek ile gençler, yetişkinler ve yaşlıların üzerilerinde oluşabilecek kaygı ve stresin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni tip korona virüs salgınının psikolojik etkilerine karşı da ailelerin yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi. Korona virüs nedeniyle Kadın Danışma Merkezi'nin normal danışma hizmetlerini 'geçici olarak' durdurduklarını, personel ve kurum enerjisini telefonla psikolojik destek hattına yönlendirdiklerini aktaran Tollu, uygulamanın tehdit ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Bu süreçte evden çıkamadığı için panik ve kaygı hissi yaşayan başta yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşlara online olarak psikolojik destek hizmetini hayata geçirdiklerini vurgulayan Tollu, "Uzman psikologun yer aldığı ekiplerimiz, ruhsal açıdan kendisini iyi hissetmeyen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veriyor. Kendisini kötü hisseden vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.

Salgının yayılmasını önlemek için yapılan 'evde kal' çağrılarına mutlaka uyulmasını tavsiye eden Tollu, korono virüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Tollu, "Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine mutlaka uyalım. Vatandaşlarımız rahat olsun. Erdemli Belediyesi olarak halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Erdemli'de vatandaşlara psikolojik destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Bakan Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerine katıldı Açıklaması - Haber 15:38: Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti - Haber 15:35: Çözüm merkezi günde Bin 500 telefona cevap veriyor - Haber 15:34: Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı - Haber 15:34: Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimi - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler