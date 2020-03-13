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Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yabani zeytinlerin aşılamasına başlanıldı.

13.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:47
Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yabani zeytinlerin aşılamasına başlanıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesindeki 200 dekar bozuk ormanlık alandaki yabani zeytinler aşılanıyor.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda, aşılamasının püf noktaları uygulamalı olarak gösterildi.
Aşılama çalışmasının ay sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Erdemli, Mersin, Güncel

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