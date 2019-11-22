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Erdemli'de zeytin üretimi 10 yılda 5 kat arttı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2009 yılında ortalama 5 bin ton üretilen zeytinin bu sezon 25 bin tona ulaştığını söyledi.

22.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:46Erdemli'de zeytin üretimi 10 yılda 5 kat arttı
MERSİN'in ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2009 yılında ortalama 5 bin ton üretilen zeytinin bu sezon 25 bin tona ulaştığını söyledi.

Erdemli ilçesinde ilk açılan zeytinyağı fabrikasının 2009 yılında hizmet vermeye başladığını ve o dönemde 5 tonluk üretim yapıldığını anlatan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, bu sezon rekoltenin 5 kat artarak 25 bin tona ulaştığını belirtti. İlçede bahçesi olanların 8-10 arası zeytin fidanı dikmeye başladığını anlatan Şahin, "Erdemli'de, zeytin üretimi, çit bitkisi dediğimiz bahçe kenarlarına dikilen zeytin üretimlerinden oluşuyor. Büyük arazilere zeytin dikilmiyor. Her geçen yıl Erdemli'de zeytin üretimi artıyor. Vatandaşlarımız artık zeytinyağının değerini ve kıymetini biliyorlar. Bahçesi olanlar 8-10 arası zeytin fidanı dikiyor. Bu da her yıl zeytinde rekoltenin yüksek olmasına neden oluyor" dedi.

REKOLTE YÜKSEK

Zeytinde bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu, ilçedeki zeytinyağı fabrikasının da 4'e yükseldiğini belirten Şahin, "Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl zeytin üretimi ikiye katladı. Zeytinde rekolte çok yüksek. Geçmiş yıllarda günde 40 ton zeytinyağı üretilirken, bu yıl günde 80 ton zeytinyağı çıkarıyoruz. İlçemizde 4 tane zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların hepsi çalışıyor. Zeytinlerimiz çok kaliteli ve asit oranı çok düşük seviyede" diye konuştu.

'PLASTİK BİDONA ZEYTİNYAĞI KOYMAYIN'

Zeytinyağlarını çıkardıktan sonra plastik bidonlara konulmaması gerektiğini söyleyen zeytinyağı fabrikası sahibi Mehmet Gök ise, şunları söyledi:

"Zeytinyağını plastik bidonlara veya zirai ilaç bidonlarına koymak hem tehlikeli hem de zeytinyağının kalitesini düşürmektedirler. Zeytinyağlarımızı mutlaka teneke ya da cam kaplara koymamız gerekiyor. Artık insanlarımız zeytinyağı tüketimine özen gösteriyorlar. Hem sağlıklı hem de daha lezzetli olduğu için zeytinyağı kullanımı da artmaktadır."

ÜRETİCİ MEMNUN

Zeytin üretimi yapan İsmet Can ise, şunları söyledi:

"Bu yıl zeytinlerimiz çok verimli oldu. Rekolte çok yüksek. Geçen yıla göre zeytinyağımız 2 kat daha fazla oldu. 2019 yılı zeytin üreticileri için sevindirici bir yıl oldu. 4-6 kilo arası olan zeytinlerimizden 1 kilo zeytinyağı çıkıyor. Bölgemizde zeytincilik gelişiyor. Zeytinyağının kilosunu 20 TL'den satabiliyoruz. Çok kazançlı bir üretim olduğunu düşünüyorum. Zamanla bölgemizde zeytinciliğin daha da gelişeceğini düşünüyorum"

Üretici Gülderen Seyrek de ilçede zeytin ayrıştırma fabrikasının bulunmaması nedeniyle sofralık zeytinlerden yağ çıkarmak zorunda kaldıklarını kaydetti.


- Mersin

Rasim Şahin, Erdemli, Zeytin, Güncel

Kaynak: DHA

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