Erdemli'deki Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Erdemli
ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen Gözü ile Eğitim" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Yarışmada seçici kurul başkanlığını Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç
yaparken, jüri üyeliğini de ilçede görev yapan gazeteciler Anadolu Ajansı
serbest muhabiri Derviş Çömez, Sabah Gazetesi
muhabiri Durhasan
Şahin, DHA
muhabiri Mehmet Doğaner, İHA muhabiri Hüseyin Yıldız
ve Ömer Tuncel, yaptı.
İlçeden 88 eserin katıldığı yarışmada, birinciliği limon tezgahında okuma yazma öğrenmeye çalışan annenin fotoğrafı olurken, Milli İrade Ortaokulu Öğretmeni Fahrettin Sunay'ın mum ışığında eğitim konulu fotoğrafı ikinci, 50. Yıl Ortaokulu Öğretmeni Nurullah Avcı'nın öğrenciler arasında paylaşmayı konu alan eseri üçüncü oldu.
Jüri üyeleri, yapılan elemelerde Şırnak
ilinde şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Doğan
'ın ilkokulda öğretmeniyle çekilen fotoğrafı ile Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi
Müdürü Halit Çoban'ın çift çantalı eğitim konulu eserlerini jüri özel ödülüne layık gördü.
Jüri ayrıca, 20 eseri de sergileyeme değer buldu.
Dereceye giren fotoğraflar 15 Temmuz Ortaokulu'nda sergilenirken dereceye giren ilk üç eser sahiplerinden birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncü ve mansiyona değer görülen eserlerin sahiplerine de çeyrek altın verildi.
Ödülleri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Şevk, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin
, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç verdi.
Fotoğraf sergisi hafta sonuna kadar açık kalacak.
Karaağaç,Erdemli