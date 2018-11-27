27 Kasım 2018, 16:38
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Erdemli'deki Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Erdemli

Erdemli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen Gözü ile Eğitim" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Erdemli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen Gözü ile Eğitim" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışmada seçici kurul başkanlığını Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç yaparken, jüri üyeliğini de ilçede görev yapan gazeteciler Anadolu Ajansı serbest muhabiri Derviş Çömez, Sabah Gazetesi muhabiri Durhasan Şahin, DHA muhabiri Mehmet Doğaner, İHA muhabiri Hüseyin Yıldız ve Ömer Tuncel, yaptı.

İlçeden 88 eserin katıldığı yarışmada, birinciliği limon tezgahında okuma yazma öğrenmeye çalışan annenin fotoğrafı olurken, Milli İrade Ortaokulu Öğretmeni Fahrettin Sunay'ın mum ışığında eğitim konulu fotoğrafı ikinci, 50. Yıl Ortaokulu Öğretmeni Nurullah Avcı'nın öğrenciler arasında paylaşmayı konu alan eseri üçüncü oldu.

Jüri üyeleri, yapılan elemelerde Şırnak ilinde şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın ilkokulda öğretmeniyle çekilen fotoğrafı ile Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi Müdürü Halit Çoban'ın çift çantalı eğitim konulu eserlerini jüri özel ödülüne layık gördü.

Jüri ayrıca, 20 eseri de sergileyeme değer buldu.


Dereceye giren fotoğraflar 15 Temmuz Ortaokulu'nda sergilenirken dereceye giren ilk üç eser sahiplerinden birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncü ve mansiyona değer görülen eserlerin sahiplerine de çeyrek altın verildi.

Ödülleri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Şevk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç verdi.

Fotoğraf sergisi hafta sonuna kadar açık kalacak. Karaağaç,Erdemli
27 Kasım 2018 Salı 16:38