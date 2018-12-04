Erdemli Utiyo'da Kariyer Günleri Etkinliği

04 Aralık 2018 Salı 10:44



04 Aralık 2018 Salı 10:44

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) Müdürlüğü ile İŞKUR Erdemli Hizmet Merkez Müdürlüğü ortaklaşa "Özel sektör ne ister" konulu kariyer günleri etkinliği düzenledi.UTİYO Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, okulda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşacakları zorluklar, fırsatlar ve yapılması gerekenler konusuna ışık tutacak bilgilerin alanlarında uzman kişiler tarafından anlatılacağını söyledi.İŞKUR Erdemli Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Doğan da kurum olarak ilk hedeflerinin işsizliği en aza indirmek olduğunu belirtti.Akılcı, sürdürülebilir tedbirlerle istihdamı artırmak arzusunda olduklarını vurgulayan Doğan, destek edindirme kursları, iş başı eğitim programları hazırladıklarını ifade etti.İŞ-KUR çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Doğan, kurumun yurt genelinde 81 il müdürlüğü, 77 hizmet merkezi 2 bin 600 hizmet noktasıyla tüm Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.Daha sonra "Özel sektör ne ister" konulu panelde sektörden katılan konuşmacılara çeşitli bilgiler verdi.