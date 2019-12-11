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Erdemli'ye doğalgaz müjdesi

Erdemli Belediye Meclisi, ilçeye doğalgaz getirilmesi için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında olağanüstü toplandı.

11.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:43Erdemli'ye doğalgaz müjdesi
Erdemli Belediye Meclisi, ilçeye doğalgaz getirilmesi için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Doğalgazın ilçeye getirilmesinin vatandaşın lehine olacağını belirten Başkan Tollu, "Doğalgazın Erdemli'ye getirilmesi gayretlerine destek veren dönemin Kalkınma Bakanı ve TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür ediyoruz. Programa göre doğalgazın Erdemliye getirilmesi 2020 yılında tamamlanacak. Doğalgaz için özel gündemle toplanan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Erdemli Belediyesi tarafından bir yıl önce doğalgazın ilçeye getirilmesi için kampanya başlatmış ve imza toplanmıştı. AK Parti ilçe yönetimi ile AK Parti Mersin Milletvekili ve dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ziyaret edilerek doğalgazın getirilmesi teklifi yapılmıştı. Bakan Elvan'ın girişimleri sonucu 2018 yılı Mayıs ayı sonlarında EPDK'nın 2020 yatırım planına alındı. Erdemli Belediye Meclisi, 2020 yılı Ocak ayında yapması gereken meclis toplantısını doğalgaz için özel gündemle toplanarak meclisten oy birliği ile olur çıkarttı. - MERSİN

Mükerrem Tollu, Güncel

Kaynak: İHA

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