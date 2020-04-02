Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdemoğlu Holding çalışanlarına sahip çıktı

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, holding bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep ve diğer illerdeki tüm işletmelerde çalışan hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını ve ücretlerinden kesinti yapılmadığını, başlatılan kampanyaya da 3 milyon lira ile katıldıklarını ifade etti.

02.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:27
Erdemoğlu Holding çalışanlarına sahip çıktı
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, holding bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep ve diğer illerdeki tüm işletmelerde çalışan hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını ve ücretlerinden kesinti yapılmadığını, başlatılan kampanyaya da 3 milyon lira ile katıldıklarını ifade etti. İşletmelerin bulunduğu illerin valiliklerine toplamda 10 bin koli gıda yardımı yaptıklarını da belirtti.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlık günlerden kurtulup tekrar sağlıklı, mutlu, üretken ve aydınlık günlerin geleceğine inandıklarını belirtti. Erdemoğlu, "Erdemoğlu Holding olarak, öncelikle hiçbir işçimizi işten çıkartmayacağız ve ücretlerinde herhangi bir kesinti yapmayacağız. Yine bu vesileyle öncelikle 3 bin koli Gaziantep Valiliği'ne, 3 bin koli de Adana Valiliği'ne gıda paketi verdik. Diğer işletmelerimizin bulunduğu illerde de biner koli olmak üzere toplamda 10 bin koli gıda paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verilmek üzere bağışladık. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına da 3 milyon TL'yi nakit olarak bugün yatırmış bulunuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor koşullarda karınca kararınca şirket olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu günler geçecek, ülkemiz sağlıklı, aydınlık ve mutlu günlerine kavuşacaktır. Bu vesileyle başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruşlarında çalışan ve bu mücadelede hayatını ve emeğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdemoğlu Holding, Gaziantep, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erdemoğlu Holding çalışanlarına sahip çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: Beşir Derneğinden 165 aileye gıda ve hijyen paketi - Haber 18:02: Gaziosmanpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haber 18:01: Cezaevi firarisi, evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı - Haber 18:01: Haftada bir kurulan halk pazarı üçe bölündü, sosyal mesafe artırıldı - Haber 18:00: Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber