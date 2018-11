Erdğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yalansa Bunda, İftiraysa Bunda

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:36



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu zat çıkmış utanmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda. Gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 17. Expo kapanış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin geçmiş 16 yıldaki kazanımlarını anlattı. Türkiye'nin turizmde 40 milyon ziyaretçi üzerine çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Döviz rezervlerimizde son dönemdeki dalgalanmalar sebebiyle epeyce bir gerileme olsa da tekrar 90 milyar dolar üzerine çıkmış bulunuyoruz. Göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23.5 milyar dolardı. Bu borcu 2013 yılında sıfırlamak itibariyle defteri kapattık. Ekonomideki bu genel ilerleme yanında temel hizmet alanlarının her birinde tarihi yatırımlara imza attık. Eğitim altyapısı ile ilgili eksiklikleri ortadan kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan 120 milyarın üzerine çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Derslik sayısını 288 bin ilave ile 575 bine, öğretmen sayısını 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük. Üniversite sayımızı 130 ilave ile 206'ya. Akademik personel sayışımız 158 bine çıkardık. Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine vererek evlatlarımızın zihni ile birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmanın çabası içinde olacağız" diye konuştu"YALANSA BUNDA, İFTİRAYSA BUNDA"Sağlık sisteminde yapılan reformları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Biz geldiğimizde bu bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu başında olduğu dönem bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Aynı sıkıntıları sigorta hastaneleri kapısında biz de yaşadık. Bu zat çıkmış utanmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda. Gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor, böyle bir adam. Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır" şeklinde konuştu."KARANLIK GÜÇLERİN BESLEDİĞİ, ÜZERİMİZE SALDIĞI NE KADAR ÖRGÜT VARSA HEPSİNİ TEPELEDİK"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında terörle mücadele vurgusu da yaparak, "Emniyet kapsamında terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesinde milletimiz huzur içinde hayatın sürdürebilmektedir. Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü ve üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz" ifadelerini kullandı."SAVUNMA SANAYİNDE 65 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞTIK"Üretime yönelik destek programlarına dikkat çeken Erdoğan, "Sanayi sektöründe üreten, istihdam ortaya çıkartan herkese yönelik destek programlarını hayata geçirdik. Bilhassa KOBİ'lere, Ar-Ge merkezlerine, teknoparklara, organize sanayi bölgelerine özel önem verdik. Savunma sanayi, AK parti döneminde en büyük ilerlemeyi sağladığımız stratejik alanların başında geliyor. Savunma sanayinde potansiyelimiz göreve geldiğimizde neydi. O zaman 20 milyar dolarlık bir hacme sahiptik. Biz bunu 65 milyar dolara çıkardık. Şu anda kendi kendine yetme noktasında bir güce sahibiz. Daha ileri gideceğiz" açıklamalarında bulundu."SALDIRILARLA PLANLARIN GERİSİNE DÜŞSEK DE, HEDEFİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer almasını hedeflediklerinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin kat ettiği mesafe önemlidir ama hedeflerimiz daha önemli. Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimiz ile birlikte tüm dostlarımız da ileri taşımaktır" dedi."GÖNÜL DÜNYAMIZIN KAPILARINI SONUNA KADAR AÇIK TUTUYORUZ"Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinden gelen mültecilere ev sahipliği yaptığını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Gönül dünyamızın kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Türkiye 3.5 milyon Suriyeli olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 4.5 mazluma ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ensar olmak kolay değil. Biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık ve onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Avrupa başta olmak üzere mültecilerin siyasi kriz sebebi olduğu, ötelendiği bir dönemde Türkiye'nin gösterdiği bu alicenaplık, ekonomideki yaklaşımımıza dair ipuçları da vermektedir. Ülkemize yatırım için gelen herkesin tüm imkanlarımızla yanındayız. Yurt dışında yatırım yapan kendi iş adamlarımızın da yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz. Dışarında ülkemize gelen yatırımlar ve ülkemizden dışarı giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdedir. Bu karşılıklı trafik ne kadar yoğunlaşırsa bizim ve muhataplarımızın o derece faydasına olur. İmkanlarımızı ve potansiyelimizi yurt dışında hala yeteri adar tanıtamadığımız düşünüyorum. Bu alan katkı sağlayacak kurumlarımızdan daha fazla gayret bekliyoruz."(İHA)