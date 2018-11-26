Erdinç Çakmak, 3'üncü Defa Eğitim Bir-Sen Başkanı Seçildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39

Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen Ardahan Şubesi Başkanı Erdinç Çakmak, güven tazeledi.Sendikanın 3. olağan genel kurulu, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı. 3 adayın yarıştığı,106 üyenin oy kullandığı seçimde 70 oy alan Erdinç Çakmak yeniden başkan seçildi. Seçime Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum da katıldı. Olcum, Genel kurulda yaptığı konuşmada, sendika olarak ülkenin birlik ve beraberliğine omuz verdiklerini söyleyerek, adaylara başarı diledi.Seçimi büyük zaferle kazanan Erdinç Çakmak ise, "Etkili ve yetkili bir sendika olan Eğitim Bir-Sen Ardahan'da çok ciddi çalışmalar yaptı." dedi. Çakmak, Eğitim-Bir-Sen'in yalnızca hak ve emek mücadelesi veren bir sendika olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak milletin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptığını vurguladı. - ARDAHAN