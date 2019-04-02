Erdinç Say Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Osmaniye belediye başkan adayı ERDİNÇ SAY oldu. BTP adayı ERDİNÇ SAY, Osmaniye belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Osmaniye belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Osmaniye belediye başkan adayı ERDİNÇ SAY ile ilgili seçim sonuçları ve Osmaniye belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Osmaniye belediye başkan adayı ERDİNÇ SAY oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Osmaniye belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Osmaniye aday yarışı ve Osmaniye seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Osmaniye Seçim Bilgileri

Osmaniye belediyesi için toplam sandık sayısının 452 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi için açılan sandık sayısının ise 452 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Osmaniye belediyesi için katılım oranının ise % 79,83 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Osmaniye toplam seçmen sayısının ise 150.217 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 119.924 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Osmaniye Belediye Başkan Adayı ERDİNÇ SAY Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Osmaniye belediye başkan adayı olarak gösterilen ERDİNÇ SAY, Osmaniye yarışında % 2,74 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. ERDİNÇ SAY toplamda 3.112 adet oy sayısına ulaştı.

ERDİNÇ SAY Kimdir?

1964 yılında Hatay'da dünyaya gelen Erdinç Say, ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. Ticaret hayatına atılan Say, evli ve 4 çocuk babasıdır

BTP Osmaniye belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.