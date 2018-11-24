Erdoğan, 14 Büyükşehir ve 26 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:16



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:16

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklayarak, tanıttı.Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller, açıklanan sıraya göre şöyle:1- Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç2- Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir3- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel4- Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar5- Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe6- Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz7- Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin8- Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak9- Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay10 - Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin11- Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt12- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş13- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan14- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila15- Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü16- Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerefoğulları17- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen18- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin19- Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu20- Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen21- Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim22- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör23- Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal24- Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş25- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç26- Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı27- Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş28- Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut29- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın30- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan31- Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı32- Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir33- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler34- Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin35- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir36- Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü37- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül38- Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka39- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan40- Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak.