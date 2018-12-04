Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkesinde gösterilen Ertuğrul'un dizisini çok sevdiklerini söylerken Erdoğan'a, 'El Libertador' nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=AiP0McwKS2KW03-YvUwpgS7iS_x8MTU0Mzk4NjkzM0AxNTQzOTAwNTMz&event=video_description&v=YhS85rShou8&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Ferdogan-a-kilic-hediye-eden-venezuela-lideri-ertugrul-dizisini-cok-seviyoruz' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'redir_token=AiP0McwKS2KW03-YvUwpgS7iS_x8MTU0Mzk4NjkzM0AxNTQzOTAwNTMz&event=video_description&v=YhS85rShou8&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Ferdogan-a-kilic-hediye-eden-venezuela-lideri-ertugrul-dizisini-cok-seviyoruz' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCNmX7ta1hd8CFQSDfAodWyIHHUjvxYal65yvimI' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/04/erd...</a>