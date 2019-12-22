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Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı

Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli ülkemiz sınırına doğru göçe başladı

22.12.2019 21:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:35 Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı
Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır." dedi.

"Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük" diyen Erdoğan, "Bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz." diye konuştu.
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Dolmabahçe Sarayı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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