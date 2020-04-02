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Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece...

Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

02.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:04
Erdoğan:
Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erdoğan: '83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece... - Haberler

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