Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gül'ün bu açıklamaları soruldu, Erdoğan, "Biz kendi işimize bakalım" diyerek Gül ile spekülasyona girmekten kaçındı.

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almasına rağmen Karar gazetesine verdiği son röportajda hükümete dair eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2013'te gerçekleşen Gezi Parkı protestoları ile ilgili olarak "Gurur duyuyorum" yorumunda bulundu.

AK Parti'den ayrılan ve yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'a desteğini ilan eden Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak da desteklemediğini belirtti ve "Parlamenter sistemden yanayım" dedi.

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKALIM"

Gül'ün dün yaptığı bu açıklamalar kamuoyunda tartışma konusu olurken, gazeteciler bu sözleri Erdoğan'a sordu. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere demeç veren Erdoğan, Abdullah Gül ile spekülasyona girmekten kaçındı ve "Biz kendi işimize bakalım" dedi.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZ HER ZAMAN BELLİ"

Erdoğan, konuyla ilgili "Biz ilkelerimizden sapmadık. Kurulduğumuz gün neysek, bugün de oyuz. Bizimle aynı yolda yürümek istemeyenler ayrıldı. Bizim görüşlerimiz her zaman belli, bundan sonra da değişmeyecek. Biz kendi işimize bakalım" ifadelerini kullandı.